Guillermo de Zan: "Es nuestra decisión saber qué hacer con lo que nos fue legado"

En Por amor al clan, Guillermo De Zan, terapeuta y docente especializado en constelaciones familiares, invita a repensar el legado de nuestros ancestros y afirma: "Este dolor si es tuyo, porque si no aprendemos a honrar y reconocer a quienes estuvieron antes que nosotros, con su dolor y sufrimiento, pero tambien con su alegria y grandeza, seguiremos repitiendo aquello que nos hace dao hasta aprender de el".
De Zan, en diálogo con Nunca es Tarde, reconoció que "es nuestra decisión saber qué hacer con lo que nos fue legado: podemos seguir llevándolo como una carga o podemos honrar nuestra historia, abrazar nuestro dolor y dejar de ser leales al clan, para ser leales a nosotros mismos.
