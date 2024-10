Guillermo Coppola: "El cariño de la gente me sensibiliza y me llena de orgullo"

El histórico representante de Diego Armando Maradona, entre otros futbolistas, conversó con Adrián Noriega y el equipo de Nunca es tarde sobre su presente, parte de su historia y sus planes para el futuro.

Emocionado contó su reencuentro con el público en el marco del partido que Argentina jugó ante Bolivia en el estadio de River.

“El cariño de la gente me sensibiliza y me llena de orgullo, me pone en una posición de agradecimiento eterno, la gente me saludaba y no me dejaban caminar, ya me había pasado en la cancha de Boca pero que me pase en el Monumental como me pasó anoche fue una cosa increíble”.