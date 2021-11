Guillermo Carmona: "Reivindicar Malvinas es reivindicar nuestra argentinidad"

El secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Guillermo Carmona, afirmó que "reivindicar Malvinas significa utilizar los medios diplomáticos en función del objetivo de recuperar el ejercicio soberano" sobre las Islas y sostuvo que "cualquier congelamiento -de las negociaciones por parte del Reino Unido- resulta anacrónico porque estamos ante un hecho de colonialismo".

"Reivindicar Malvinas es sentir que Malvinas tiene que ver con nuestra identidad nacional, es reivindicar nuestra argentinidad, y, al mismo tiempo, significa seguir sosteniendo una lucha , por medios pacíficos, en favor de la recuperación del ejercicio de la soberanía nacional sobre nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur", expresó el funcionario.

En diálogo con Encuentro Nacional, Carmona también destacó el apoyo de otros países de la región, como Brasil, Chile y Uruguay, en el reclamo argentino.

"Hay cosas en la vida de los pueblos que no se negocian, que no se canjean. Y, en ese sentido, la identidad nacional, el sentir nacional, también las razones, históricas, jurídicas, no se entregan", subrayó, rechazando, así, las declaraciones que en abril pronunció la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien dijo que el Gobierno Nacional "podría haberle dado" las Islas Malvinas al laboratorio Pfizer a cambio de vacunas contra el Covid-19.