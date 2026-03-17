Guillermo Arancibia es el nuevo director ejecutivo de Anses

El Ministerio de Capital Humano informó que en el marco de una nueva etapa para ANSES, asume como Director Ejecutivo Guillermo Arancibia en reemplazo de Fernando Bearzi.

Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo.

Guillermo Arancibia es economista, con más de 30 años de trayectoria en el sector público, la investigación académica y la consultoría. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano.

A lo largo de su carrera se desempeñó en posiciones estratégicas dentro del sistema de seguridad social y la administración pública. En ANSES desarrolló una extensa trayectoria previa, culminando como Subdirector Ejecutivo de Prestaciones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Asimismo, ocupó cargos de alta responsabilidad, como Gerente General en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En el ámbito internacional y académico, fue analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social.

Durante el último año, fue asesor del Ministerio de Capital Humano, donde participó en la puesta en marcha del Centro de Formación Capital Humano.

En paralelo a su actividad profesional, cuenta con una sólida trayectoria docente. Es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y ha dictado cursos en diversas universidades en áreas como estadística, macroeconomía, economía monetaria y evaluación de carteras.