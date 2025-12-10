Guía astrológica 2026: ¿Qué nos depara el próximo año?

La astróloga, tarotista, actriz y artista plástica uruguaya visitó Nunca es tarde y conversó con Adrián Noriega sobre este libro que ya está a la venta, nos ¿adelanta? el año próximo y los desafíos por delante.

2026 es un “Año de Cáncer. Tenemos que estar parados sobre nuestras raíces, recordar de dónde venimos y tener muy claro hacia dónde vamos porque es un año donde cambian algunos planetas de lugar”, explicó Lourdes Ferro.

“Utilizo la astrología y el tarot no como herramienta predictiva” sino “para ver lo que pasa afuera, qué hago yo con eso”.

"Es imposible bajarse totalmente" de las redes sociales y las tecnologías porque "el estímulo exterior es muy fuerte".

Sin embargo, aclara, sí "puedo tomarme mi tiempo" y, con esa lógica, elige vivir en Santa Ana y no perderse "la caminata por la playa", por ejemplo.

Desde el 2019, Ferro publica anualmente, la Guía astrológica y, desde 2022, el Cuaderno de trabajo.

También ha publicado los libros 22 Pasos, Magia. Mi libro de sombras, El camino de la luna, Dinero. Astrología y prosperidad y Amor. Astrología y vínculos.