Guerra Irán-Israel: "Es difícil pensar que la tregua sea sostenible en el largo plazo"

Luciano Zaccara, investigador de política del Golfo en la Universidad de Qatar, en diálogo con el equipo de Diego Ramos analizó el momento que se vive en la Guerra de Medio Oriente.

"Es muy difícil pensar que sea sostenible en el largo plazo ya que el conflicto Gaza no está resuelto. No hay mucha presión para que Israel deje de atacar a la población civil, incluso cuando va a buscar ayuda humanitaria", dijo. "Esta tregua es frágil si no se ataca el problema de fondo, que empezó hace 18 meses", agregó.

Zaccara opinó que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán son complejas: "Pensar que esto se pueda resolver en 60 días es un poco rídiculo teniendo en cuenta que él se fue del acuerdo nuclear en el 2018 unilateralemnte sin ue hubiera motivos".