Guerra en Medio Oriente: Patricio Giusto vincula la escalada con la "situación personal" de Netanyahu

La reciente escalada de bombardeos entre Irán e Israel pone al mundo en vilo, con un escenario que, según Patricio Giusto, consultor político y docente universitario, era "algo que estaba en el tablero de situación de Medio Oriente ya desde hacía bastante tiempo".

En diálogo con Nicolás Yacoy en "Vuelta en el Aire", Giusto desgranó las claves de un conflicto que, lejos de ser un hecho aislado, responde a complejas dinámicas internas y externas, particularmente ligadas a la figura del Primer Ministro israelí.

Para Giusto, si bien Israel venía planteando la línea de no permitir el avance del programa nuclear iraní, el factor que precipitó el actual ataque no fue un "hecho novedoso" en estos últimos días. En cambio, puso el foco en la situación política personal de Benjamín Netanyahu: "un aislamiento internacional creciente, causas por corrupción que avanzan prácticamente todas las semanas, crisis económica interna".

"Me parece que esto precipita la decisión", afirmó Giusto, quien desestimó que la ruptura de negociaciones o el vencimiento de plazos impuestos por Estados Unidos hayan sido el detonante directo. Aunque reconoció que las negociaciones sobre el acuerdo nuclear estaban "estancadísimas", no hubo "un punto de quiebre para decir listo, esto quiere decir que ahora no va a haber acuerdo y entonces se va a acelerar el plan nuclear".

Giusto fue contundente al cuestionar la narrativa sobre la inminencia nuclear de Irán: "escuchaba que alguien decía que Irán tiene 15 bombas nucleares, bueno, eso todavía nadie lo puede saber con certeza".

Consideró que la urgencia de Netanyahu por lanzar un "ataque masivo" (que al principio se dijo "quirúrgico pero no fue tan quirúrgico") responde a un "apuro personal" ante la "inminente caída" de su gobierno, con el parlamento a punto de convocar a nuevas elecciones. "Compró tiempo la semana pasada estando todavía el presidente de la nación Javier Milei ahí, así que eso es un dato objetivo. Él compra una semana y dentro de esa semana sucede esto", sentenció el consultor.

La escalada actual es "totalmente impredecible", según Giusto. Pese a la eficiencia del "escudo de hierro" israelí, que es "probablemente el cerco defensivo más moderno que existe en el mundo", varios misiles balísticos iraníes han logrado impactar. "Tel Aviv y Jerusalén están sufriendo impactos en varios lugares, el centro financiero de Tel Aviv, el aeropuerto de Tel Aviv, muy cerca del Ministerio de Defensa cayó uno de los misiles", enumeró. Esto genera un terror real en la población israelí, ya que "es una situación muy complicada también para ellos".

Para Patricio Giusto, Medio Oriente es "el escenario más preocupante" a nivel global. Arabia Saudita, una "superpotencia militar" en la región, es enemiga de Irán pero "ya rechazó este ataque obviamente unilateral de Israel, como hicieron todo el resto de los países del mundo árabe". Esto deja a "Israel en soledad librando una guerra ahora ya abierta y total con Irán". La situación es sumamente delicada, con pedidos de sectores "ultra" en Irán de usar armas nucleares. "No sabemos hasta dónde, hasta dónde es el aire", reflexionó.

Finalmente, Giusto se refirió a la sensación de "menos seguridad en el mundo" por el temor de que Irán pueda responder en cualquier lugar, y advirtió sobre la vulnerabilidad de países como Argentina. Con la distancia de Europa hacia Israel y la posibilidad de que Estados Unidos "se pase a su equipo" si los misiles iraníes generan un daño importante, la presión aumentará. "La clave es que si esto no desescala en las próximas horas, solo puede escalar", concluyó.