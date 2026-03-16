Guerra en Medio Oriente: Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Teherán

Israel lanzó una nueva oleada de ataques a gran escala contra Teherán, Shiraz y Tabriz, mientras sus fuerzas terrestres iniciaron operaciones limitadas contra posiciones clave de Hezbollah en el sur del Líbano. El ejército israelí afirmó haber destruido cerca del 70% de los lanzadores de misiles iraníes y el 85% de sus defensas aéreas en las primeras dos semanas del conflicto, que comenzó el 28 de febrero.

Por este tema, el periodista en Israel, Mariano Man, en diálogo con Segundo Round, afirmó que "en Tel Aviv también se sintieron, nuevamente, las sirenas. La gente ya familiarizó refugiarse en los búnkers, protegerse. Esto hace que se minimicen las consecuencias fatales en víctimas".

Man, además, remarcó que "Irán está atacando objetivos civiles en Israel. Eso genera mayor preocupación y afecta el ánimo de la población".

En el plano diplomático, el presidente de EEUU, Donald Trump confirmó que Washington mantiene conversaciones con Irán, aunque aseguró que Teherán no está “listo” para un acuerdo.

Trump también informó que le solicitó a siete países para que envíen buques de guerra al estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— y advirtió que podría retrasar su visita a China si Beijing no ofrece cooperación. El precio del crudo Brent superó los 104 dólares por barril, con una suba de más del 40% desde el inicio del conflicto.