Guerra en Medio Oriente: ¿cuál posición tomará Estados Unidos y el resto de los países?

Guillermo Lafferiere, Coronel Retirado del Ejército de Malvinas y analista internacional, en diálogo con Adrián Noriega analizó la guerra en Medio Oriente y habló sobre las acciones que está tomando el gobierno de Trump y el resto de los países.

"Europa no existe como actor político único. Para ver esta guerra y poder pensar qué puede hacer Estados Unidos, tenemos que pensar en el escenario grande y eso involucra a China. Trumpe heredó una herencia envenenada de Biden, que es Rusia pegada a China", mencionó. "Es por eso, que vemos a Trump desesperado por terminar la guerra europea, intentando enfriar las cosas en Medio Oriente, yllegó a un acuerdo con China semanas atrás", agregó.

Sobre la posición de Argentina respecto al conflicto entre Israel e Irán, el entrevistado opinó: "Nuestro país no puede hacer nada en temas militares con nadie, porque carece de fuerzas armadas desde hace décadas. Y que el gobierno, apoye a Israel en este momento, a mi me parece bien porque es estar del lado de Occidente. Y no del lado de una teocracia medieval como Irán".