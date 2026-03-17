Guerra en Medio Oriente: ¿Cómo es el procedimiento de alerta de misil en Israel?

El periodista argentino radicado en Israel Matías Sakkal, conversó con Nicolás Yacoy por Radio Nacional desde Jerusalén y describió cómo es el procedimiento de advertencias para protegerse de un misil en dicho país.

"Hay un alerta previo de 10 minutos en donde por mensaje de texto, se le notifica a la persona de estar cerca de un refugio o de un puerto blindado. Cuando se escucha la sirena hay que entrar porque los misiles están en camino", mencionó. "Muchas veces uno busca en alguna aplicación, los cafés cercanos. Aquí en cambio si pones refugios, aparecen los shelters de la zona", agregó.

Sakkal dijo que entre las zonas más atacadas de Israel "están Tel Aviv, y la zona centro del país". "Allí hay refugios y hay un sistema de defensa antiaéreo, en tres capas, dependiendo el alcance de los misiles", explicó.