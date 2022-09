Guerra de Ucrania-Federación Rusa, hay presencia de mercenarios argentinos

Hay un caso de nada más y nada menos de la presencia de mercenarios argentinos que fueron parte del Ejercito Argentino paleando en las filas ucranianas a sueldo es algo que en la Argentina no se ha empezado a hablar todavía que evidentemente no han encuentran todavía de como abordar ese tema pero ya tenemos la cantidad de información suficiente como para ponerlo sobre la mesa y cuando intentemos entender cual puede ser la filosofía de un argentino que va a pelear a sueldo a Ucrania sobre todo por esta cosa que nosotros hemos hablado tanto que Ucrania es EE.UU. que EE.UU. es la OTAN y estar en aquel territorio defendiendo esa bandera es estar defendiendo a los que nos ocupan nuestras propias islas Malvinas y tanto es así este tema de los mercenarios alrededor del mundo que en la República Popular de Donest, de donde llegue hace 5 días y que tuvimos que padecer el bombardeo constante de Ucrania y de los misiles estadounidenses que nos picaron muy cerca en mis redes sociales hemos levantado unos cuantos videos mostrando esa historias pensar que del otro lado habría un compatriota mío me guste o no me guste nacimos en el mismo lugar y como podemos llegar a tener ideas tan antagónicas…Así de esta forma es el relato de Sebastián Salgado luego de su arribo al país desde la región del Donbas.

DESCARGAR

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.