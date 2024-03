Guerra de Malvinas: “Nunca pensé que fuéramos a perder”

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, Guillermo de la Fuente, dijo que “la rendición fue terrible. Nunca pensé que fuéramos a perder. Fue devastador”.

Guillermo estuvo 78 días en las islas durante la guerra ante el Reino Unido a mediados de 1982 mientras cumplía con el servicio militar: “Estuve prisionero en Malvinas y en un buque”.

-Cuando me enteré de la rendición me tiré al piso, me arrodillé y lloré… y a partir de ahí sentí vergüenza. Cuando mi papá me fue a buscar no me reconocía porque había bajado 32 kilos y no le decía “acá estoy” por la vergüenza.

Dice que luego empezó a entender que el que se había rendido era (Mario Benjamín) Menéndez (gobernador de las Islas): “Yo no me rendí”.

Cuenta que siempre hubo un sentimiento nacionalista en su familia y que cuando le tocó el servicio militar pensó: “Ojalá se arme algún quilombo para ir a defender a la Patria. Hoy por supuesto pienso distinto. Y cuando me tocó ir a Malvinas estaba emocionadísimo, sentía muy orgulloso”.

Para la recordación del próximo 2 de Abril (fecha en la que se inició la guerra en 1982) se hará una actividad de vigilia el próximo lunes desde las 19 en la Plaza de los Héroes de Malvinas en Cuyo y La Falda. El martes la recordación comenzará a las 10 con un desfile, un acto y la participación de distintos artistas en el mismo lugar.

-Embanderemos nuestras casas. Es la visualización de lo que somos -pidió De la Fuente.

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

Programa: “Mañana Nacional”

Conductores: Silvia Tonellotto y Maximiliano Palou

Producción: Lucas Castillo

Página web: Maximiliano Palou

Días de emisión: de lunes a viernes de 9 a 12