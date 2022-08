Guaymás: "Trabajadores rurales registrados no pierden los planes"

Por el plazo de un año, las y los trabajadores que realizan tareas en los campos no pierden beneficios sociales, recordó Jorge Guaymás, el delegado en Salta del Ministerio de Trabajo de la Nación. La aclaratoria se dio luego de las declaraciones de Jose Luis Checa, de la Asociación de Productores Hortícolas, quien ayer sostuvo en esta emisora que no consigue mano de obra porque la gente prefiere no perder los subsidios.

Guaymás agregó que aquellos empleadores que realicen una búsqueda laboral por medio del Portal Empleo del Gobierno nacional, tendrán como incentivo, por la contratación de los registrados, reducciones de contribuciones patronales durante un año.

PROGRAMA: Sin Protocolo

CONDUCE: Nora Figueroa

LOCUCIÓN: Delia Lobo

MOVIL E INFORMES: Martín van Dam

COLUMNAS: Silvia Noviasky

PRODUCCIÓN: Laura Urbano

PÁGINA WEB: Melina Sola

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: De lunes a viernes de 9 a 12 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza