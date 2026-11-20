Guasones presenta “Exilio”, su décimo álbum de estudio y su primer trabajo de canciones inéditas desde “El Huracán, Vol. 9”, editado en 2022.

En Amnesia el programa conducido por Pablo Valente, escuchamos completa la nueva producción de la banda platense, nueve canciones que marcan un nuevo camino sonoro.

Compuesto por nueve canciones nuevas, Exilio encuentra al grupo reafirmando los elementos que construyeron su identidad a lo largo de más de tres décadas, pero llevándolos hacia un nuevo territorio sonoro. El rock & roll vuelve a ocupar el centro de la escena, atravesado por el blues rock y por influencias del folk y el country que amplían la paleta del disco sin alejarse de la esencia de Guasones.

Guitarras al frente, canciones directas y la inconfundible escritura de Facundo Soto vuelven a ser protagonistas. A través de una lírica profundamente personal y reconocible, Soto recorre relaciones, personajes, el paso del tiempo y las contradicciones de la vida cotidiana con esa mirada cruda, sensible y sin artificios que se convirtió en una de las marcas distintivas de la banda.

El disco fue producido por Guasones, con Martín Pomares a cargo de la grabación, mezcla y mastering, y Facundo Lizondo como ingeniero adicional.

Exilio está integrado por “El Polvo de los Desgraciados”, “Sigo”, “La Revolución”, “Nieta Caprichosa”, “Leticia”, “La Danza de la Muerte”, “Rock And Roll en Mi Sangre”, “Chimangos” y “El Gordo y el Flaco”.

El lanzamiento estará acompañado por los videos oficiales de “La Revolución” y “Sigo”, ambos dirigidos por Vicente Linares, que expanden visualmente el universo de este nuevo Álbum.

“Exilio” tendrá su presentación oficial el 6 de marzo en el Hipódromo de La Plata, en un show que llevará por primera vez al vivo las canciones del décimo álbum de Guasones y marcará uno de los grandes encuentros de la banda con su público en 2027. Los tickets estarán a la venta a partir del 20 de Noviembre por sistema Livepass

La llegada del álbum encuentra además a Guasones en plena actividad en vivo. Antes de cerrar 2026, la banda continuará su recorrido por el país con presentaciones en el Festival de la Cerveza de Corrientes, el 27 de noviembre; Laprida, el 5 de diciembre; y la Fiesta Provincial de la Cerveza de Mendoza, el 6 de diciembre.

Con Exilio, Guasones suma un nuevo capítulo a una trayectoria de más de treinta años y vuelve a hacer lo que definió gran parte de su historia: construir canciones desde las guitarras, la ruta y una manera propia de entender el rock.