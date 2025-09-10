Guapalán: un viaje de música y danza en clave femenina

Las artistas Paula Basalo (cantante, compositora y actriz) y Guadalupe D'Aniello (bailarina, docente y coreógrafa) conversaron con Carla Ruiz en Nacional Folklórica sobre Guapalán, Tierra de Mujeres, su propuesta escénica que une música y danza en un cruce de lenguajes y géneros. El show combina folclore, flamenco, rock y composiciones propias con relatos que ponen en el centro las voces femeninas de ayer y hoy. La próxima función será el sábado 13 de septiembre a las 19:30 en Metauro (Camarones 2201, La Paternal, CABA), con Federico Laconte como músico invitado. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral.