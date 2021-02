Gualeguaychú se movilizó por Úrsula “Paren de matarnos”

#JusticiaPorÚrsula

Hoy, como otras tantas veces, volvemos a alzar la voz y hacemos presentes nuestras cuerpas en las calles por el femicidio de Úrsula, una piba de 18 años que ya había denunciado 18 veces a su agresor.

Matías Ezequiel Martínez, efectivo de la Policía Bonaerense tenía denuncias y una perimetral que no cumplía, la realidad se repite, el Estado no la escuchó.

Todo el entorno de Úrsula estaba al tanto de la situación. La policía de Rojas también, y en lugar de protegerla, apañaron al violento y se transformaron en cómplices y verdugos. “No te podemos tomar la denuncia porque es Domingo”, le dijeron a Úrsula, y la condenaron, en lugar de protegerla de quienes nos acosan, nos violan y nos matan todos los días.

El femicidio de Úrsula no es un caso aislado, es producto de un sistema que nos mata todos los días por ser mujeres. El femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias que sucedieron antes, que es responsabilidad de Estado identificar, prevenir y dar respuestas.

Hoy nos convocamos en esta plaza, dolidas, indignadas, hartas! Porque si nos matan a una, nos matan a todas.

Entonces nos encontramos y nos organizamos, porque aprendimos a resignificar el dolor y la angustia de la pérdida y la transformamos en herramienta de lucha. En la diferencia nos forjamos. Aprendimos juntes que la salida es colectiva, que el patriarcado se cae poniendo nuestras cuerpas, armando redes soberanas.

EXIGIMOS CON URGENCIA, la implementación efectiva de la Ley Micaela, Ley que contempla la formación obligatoria en cuestión de géneros para los funcionarios y funcionarias de las fuerzas de seguridad y para actores que imparten “Justicia”. Como es de conocimiento público, la legislatura provincial adhirió el 4 de diciembre de 2019 a través de la Ley provincial 10.768 a dicha normativa nacional, que implica la revisión de representaciones y prácticas del personal que compone el Poder Judicial y Ministerios Públicos. Las decisiones que se toman desde el Poder Judicial van a condicionar –y a veces determinar- la vida, la integridad, la salud mental y seguridad de las mujeres. Queremos que el gobierno provincial cumpla con su responsabilidad y aplique la LEY PORQUE es urgente.

No queremos más que nos cajoneen denuncias ni que nos las nieguen al momento de acudir a una comisaría, con el botón anti-pánico no es suficiente porque delega en la mujer la responsabilidad de velar por su propia vida, lo cual termina siendo, un juego perverso. Además, quiénes no tienen dinero para comprar un celular, no pueden acceder a este botón. Sabemos que la cárcel y el castigo no resuelven esta situación, incluso que generan más violencia, por eso queremos que SE DESARROLLE UN PLAN QUE RESGUARDE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA INTEGRIDAD, QUE CONTEMPLE NUESTRA VIDA Y LA DE NUESTRAS FAMILIAS Y HAGA FOCO EN LA PREVENCIÓN!.

¡EXIGIMOS que la “Justicia” tome las medidas para hacer efectiva esa seguridad, comenzando por escucharnos, creer en lo que decimos y entender que las situaciones de violencia de género son muy complejas para quienes las atraviesan!! Necesitamos que no se re victimice a la víctima, ni se tenga una mirada prejuiciosa, que se tome la denuncia, se de trámite y se tomen las medidas correspondientes!!.

EXIGIMOS la creación e implementación de fiscalías especializadas en género, queremos sentir que el Estado nos ampara, queremos poder sentir que tenemos un lugar donde se nos escucha, y donde se nos brindan respuestas concretas, QUEREMOS HECHOS, necesitamos tener la seguridad de que la denuncia va a tener un accionar. Queremos que el Poder Judicial asuma nuestra defensa, que poder acceder a una representación legal no sea un privilegio, sino un derecho básico.

EXIGIMOS la plena implementación de la ESI en todas las escuelas y en todos los niveles, porque creemos que es posible y necesaria UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL, creemos que es posible educar, criar y cuidar desde otro modelo: respetando las identidades, las sexualidades y promoviendo nuevas masculinidades no violentas.

Hoy sabemos que el pacto entre “varones” que responden a las masculinidades hegemónicas y ocupan lugares de poder, tanto en sectores de la Justicia como en sectores de las fuerzas de seguridad hacen una alianza cómplice, siendo tanto el femicida como el Estado responsable del FEMINICIDIO A ÚRSULA.

QUEREMOS PODER CAMINAR TRANQUILAS POR LA CALLE, sin estar pensando si vamos a volver o no, queremos poder tener la libertad de poder vestirnos como se nos canta sin tener que pensar que tal vez con una “pollerita” es más probable que se nos mate.

EXIGIMOS que los medios traten tanto las temáticas de género y diversidad sexual, como los femicidios y transfemicidios con responsabilidad y respeto, que no reproduzcan la lógica revictimizante, machista y violenta, ¡¡Las Pibas no aparecen muertas, LAS ASESINAN!!

No queremos más titulares amarillistas, donde se corre el foco del hecho todo el tiempo, donde se preguntaba dónde estaba? Por qué estaba ahí? Cómo estaba vestida? Por qué la responsabilidad siempre recae en nosotras?. También queremos medios de comunicación con perspectiva de género, que no reproduzcan la violencia simbólica que nos ubica en lugar de objetos y no de sujetas.

CREEMOS EN UNA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL, ECONÓMICA y POLÍTICA que nos repiense como sociedad y como comunidad, con vínculos sanos, cuidadosos, igualitarios y respetuosos. NOS sentimos parte en este proceso, conjuntamente con múltiples y diversos sectores y organizaciones que, en nuestra ciudad, en el país y en el mundo, somos una colectiva de fuerza y hermandad que cuidamos LA VIDA! NO NACIMOS PARA SER VÍCTIMAS, SINO MUJERES LIBRES!

En lo que va del año, se han cometido 44 femicidios, y la cifra año a año aumenta.

Asesinan a una piba CADA 30 HORAS, y nos volvemos a preguntar: DÓNDE ESTÁ EL ESTADO? HASTA CUÁNDO TENEMOS QUE SEGUIR PERDIENDO PIBAS? A CUÁNTAS MÁS LE VAN A ARRANCAR LA VIDA? QUE TENEMOS QUE HACER PARA QUE SE NOS ESCUCHE? HASTA CUÁNDO VAMOS A VIVIR CON MIEDO?

De camino a casa, queremos ser libres no valientes.

¡¡¡¡PAREN DE MATARNOS, TIENEN QUE PARAR!!!!

Asamblea EnRedada Feminista Gualeguaychú-Pueblo Belgrano