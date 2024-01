Paula Jensen, presidenta de la Sub comisión de Sup, confirmó que este sábado 13, el Club Regatas Gualeguaychú será sede de la Primera Fecha de la Copa Argentina de Escuelas de SUP (Stand Up Paddle), en la que se espera la participación de mas de 150 rider.

Los deportistas pueden participar en las ocho categorías destacó Jensen y explicó cómo se practica este deporte.