Grünendör dio a conocer los ganadores de "Historias de mate y cerveza"

El domingo 25 se dieron a conocer los ganadores del concurso "Historias de mate y cerveza", organizado por Grünendör Ediciones. Sospechosamente Light dialogó con uno de los responsables de la editorial, José Moscovich, quien expresó: "Estamos contentos con la convocatoria enorme que tuvimos".

El guionista santafesino destacó que "se presentaron 29 trabajos de un montón de lugares a los que no sabíamos que teníamos llegada, como La Rioja o Corrientes", además de participantes de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. "Muchísimas historietas, muy buena calidad, muy variada la temática y la edad de los participantes", amplió. Y señaló: "Me sorprendí muchísimo con la cantidad de gente haciendo historietas en nuestra ciudad que yo no conozco".

Por todos estos motivos, desde Grünendör "terminamos decidiendo, aparte de los 3 premios, agregar 5 menciones". Además, todos los participantes van a ser publicados en un libro, al que proyectan editar a principios de 2023. Moscovich también hizo un balance de 2022 ("un año maravilloso; pudimos concretar un montón de proyectos, de sueños") y trazó algunos de los objetivos para el año venidero.