Gripe estacional y dengue: el contexto epidemiológico actual en la Argentina

La circulación de virus respiratorios genera cada año preocupación en la población, especialmente ante la aparición de términos como “supergripe”. Sin embargo, el escenario sanitario actual muestra un panorama controlado tanto para la gripe estacional como para otras infecciones virales, mientras que el dengue atraviesa un momento de baja actividad epidemiológica.

El médico infectólogo Pablo Elmassian dialogó con el equipo de Creer o reventar y transmitió un mensaje de tranquilidad al señalar que no se registra una situación extraordinaria en relación con la gripe, y que la circulación viral observada se corresponde con patrones habituales para esta época del año.

Desde el punto de vista sanitario, la gripe continúa siendo una enfermedad estacional conocida, con variantes que se renuevan periódicamente pero que no implican, en este contexto, un riesgo mayor al esperado. La vacunación antigripal, el lavado frecuente de manos y la ventilación de ambientes siguen siendo las principales herramientas de prevención, especialmente en personas mayores, niños pequeños y grupos de riesgo.

"Hasta ahora no se están dando casos con una manifestación de síntomas distintos", afirmó en relación a la gripe.

En cuanto al dengue, Elmassian señaló los sistemas de vigilancia epidemiológica informan un escenario de baja circulación viral, muy por debajo de los picos registrados en temporadas anteriores. Esto no elimina la necesidad de mantener medidas preventivas, como la eliminación de criaderos de mosquitos, pero permite descartar por el momento una situación de brote activo.