Grave accidente de una pareja argentina en Bali: él está en coma y ella con fracturas múltiples

Los argentinos Federico Domínguez y Paz Lupo sufrieron un grave accidente de moto en Bali, Indonesia, donde estaban de vacaciones, y sus familias organizaron una campaña para recaudar los fondos que les permitan pagar los gastos médicos de sus operaciones.

El hecho ocurrió el martes por la noche, tras el cual debieron ser internados en el Kasih Ibu Hospital, un centro privado del archipiélago del sudeste asiático.

Los dos jóvenes, que habían participado de una competencia de trail running, decidieron extender el viaje para recorrer otros destinos turísticos. Pero tras el choque, Domínguez quedó en estado crítico, en coma y bajo cuidados intensivos, mientras que su pareja sufrió fracturas en ambas piernas y fue operada este jueves.

La pareja es oriunda de Bariloche, y sus familias iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para afrontar las internaciones, cirugías, medicamentos e insumos.

Según explicó Guadalupe Urriza, hermana de Paz, la operación de su hermana cuesta 25.000 dólares, pero la cobertura contempla únicamente 10.000. En el caso de Domínguez, la intervención que necesita tiene un costo de 30.000 dólares y el hospital informó que no avanzará hasta que la familia reúna ese dinero.

Los familiares recibieron una intimación para reunir los fondos correspondientes a la atención médica en las próximas 48 horas, lo que profundizó la preocupación de quienes siguen la evolución de los jóvenes desde Argentina.

Video de la hermana de Lupo con los detalles para donar

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