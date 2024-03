Grande convocação para passeata de 24 de março

Líderes das principais centrais sindicais da Argentina, a CGT e as duas CTA, juntamente com representantes de organizações de direitos humanos, anunciaram na segunda-feira uma convocação para uma "passeata histórica" em 24 de março, dia em que se completam 48 anos do último golpe de estado civil-militar sofrido em nosso país.

A passeata será realizada sob o slogan "30.000 razões para defender a pátria, miséria planejada nunca mais". O número de 30.000 faz referência ao número de detentos-desaparecidos pelo último regime militar.

O anúncio foi feito pela presidente das Avós da Praça de Maio, Estela de Carlotto; pela integrante das Mães da Praça de Maio, Taty Almeida e pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

A convocação para o Dia da Memória, Verdade e Justiça ocorre em um contexto em que "nem todos pensamos da mesma forma, mas temos objetivos comuns em relação aos direitos humanos e à democracia como valores indivisíveis", disse Pérez Esquivel.

Em decorrência do aniversário do golpe de Estado, a Argentina também vive por estes dias a chamada “semana da memória”, na qual são desenvolvidas diversas atividades para honrar as vítimas e lembrar aquilo que nunca mais deve acontecer.