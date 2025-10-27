"Gran parte del país entendió que había que reafirmar el cambio"

La diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) por San Luis Mónica Becerra celebró el triunfo en las elecciones legislativas y señaló que "gran parte del país entendió que este es el proceso, el tiempo para la Argentina y que había que reafirmar el cambio".

En comunicación con Creer o reventar, además resaltó que con la implementación de la Boleta Única de Papel, el proceso electoral ofreció mayor agilidad y transparencia en las 1.335 mesas distribuidas en 259 establecimientos en todo el territorio provincial. Según la Justicia Electoral, los porcentajes obtenidos por las principales fuerzas en la disputa por la Cámara de Diputados marcaron el ritmo de la contienda.

La Alianza La Libertad Avanza alcanzó el 51,4% de los votos, mientras que el Frente Justicialista obtuvo el 33,4%.