“Gran parte de la historia argentina ha pasado por el Teatro Nacional Cervantes”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional contó con la visita del director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría, y su subdirector Cristian Scotton.

Ambos hablaron sobre la actualidad de este teatro, que recientemente cumplió 104 años y es el único nacional de nuestro país; los desafíos de la gestión y el éxito sin precedentes de La Revista del Cervantes, que ya tiene su regreso previsto para el mes próximo.

“Gran parte de la historia argentina ha pasado por ahí” así como “grandes artistas nacionales e internacionales porque es un teatro de alto prestigio”, indicó Demaría quien también expresó su amor especial por el Cervantes.

Por otro lado, Cultura Nacional conversó con el director del Museo Nacional Terry de Tilcara, en la provincia de Jujuy, Juan Muñoz, sobre la historia de esa institución y los proyectos que llevan adelante en esta temporada.

“Este museo está a casi 2.500 metros de altura, en un contexto rural, representa a la red de museos y a la Secretaría de Cultura en el territorio jujeño”, detalló.

El programa también tuvo su momento folclórico de la mano del multi-instrumentista Franco Massignani que trajo su música desde Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe.

Franco participó de varias ediciones de Ritmos Argentinos, una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Nación que recorre localidades argentinas con el Escenario Móvil.

“Para nosotros es una gran posibilidad poder tocar en distintos lugares del país”, consideró.