Graciela Ocaña: "Ni Cristina ni nadie está por sobre la Ley"

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires reflexionó, junto a Adrián Noriega, sobre el fallo de la Corte Suprema que dejó firma la sentencia a los condenados en la causa "Vialidad".

Para Ocaña, el mensaje es que "ni Cristina ni nadie está sobre la Ley"

"La resolución de la Corte nos deja como enseñanza que todos podemos tener el peso de la Ley y por eso este fallo también sienta un precedente importante que es que tarde o temprano la justicia les llega a todos".

"Cualquier empleado que quiera acceder a la función pública, si esta procesado en cualquier causa no podrá ser candidato y con ese argumento impulsamos el proyecto de Ficha Limpia y no salió porque quizás en un intento de mantener a Cristina en el escenario electoral no pensaron que el tiro podía salir por la culata".