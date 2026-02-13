Graciela Morescchi analizó el fenómeno de la infidelidad en el “Día del Amante”

En el programa 100% Nora, Carla Ruiz conversó con la médica psiquiatra y escritora Graciela Morescchi a propósito del llamado “Día del Amante”, que se celebra cada 13 de febrero.

Morescchi reflexionó sobre la dinámica del triángulo amoroso y señaló que la infidelidad implica necesariamente la participación de tres roles que se interrelacionan: quien engaña, quien es engañado y el tercero en discordia. Según explicó, cada integrante puede percibirse simultáneamente como víctima, victimario o incluso “salvador” del vínculo.

La especialista sostuvo que, desde una mirada psicológica y psiquiátrica, la atracción por un tercero es un fenómeno frecuente y ligado a aspectos más primitivos del comportamiento humano, aunque su aceptación o rechazo depende de los acuerdos, valores y creencias que cada pareja establece dentro de la vida en sociedad.

Además, destacó que existen vínculos donde la presencia de un tercero funciona como sostén de la pareja, lo que revela la complejidad emocional y subjetiva que atraviesa a las relaciones afectivas contemporáneas.