Graciela Guiñazú: "Sandro fue una persona mágica. Un distinto”

Roberto Sánchez habría cumplido hoy 80 años. Una fecha redonda para un artista que, más que una figura, se convirtió en un mito. Sandro, el Gitano, el ídolo, fue un fenómeno de masas que trascendió la música romántica para dejar una huella indeleble en la cultura popular latinoamericana.
La periodista Graciela Guiñazú, biógrafa oficial de Sandro, en diálogo con Nunca es Tarde, recordó al astro argentino a quién reconoció como un "referente de la música en toda América".
Guiñazú dijo que Sandro "fue una persona mágica. Un distinto, con una vigencia increíble a 16 años de su partida”. Además reconoció que fue una persona feliz: "Hizo lo que quiso como artista y como hombre”.
