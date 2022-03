"Goyeneche me enseñó que los puntos y las comas se cantan"

Luis Bremer recibió en los estudios de Radio Nacional Folklórica a Guillermo Galvé, quien nos relató su relación, casi fortuita con el tango durante su adolescencia, también interpretó varios temas, a capella y con pista de sonido.

“El tango había mermado en los ´60 por el surgimiento de nuevos géneros, se redujo su difusión, pero nuestra música ciudadana va a permanecer, tiene mareas altas y bajas, le digo a los chicos que se inician en el género que va a volver la difusión, sobre todo habiendo superado las limitaciones que nos impuso la pandemia”

“Tuve varios maestros en la profesión, el primero fue Néstor Fabián, y luego el “Polaco” Goyeneche, con el que trabamos amistad, además de hacer juntos durante cinco años el Auditorium de Mar Del Plata”

“El Polaco me orientó en un tema fundamental, me dijo ´pibe, los puntos y las comas se cantan´ el intérprete tiene que analizar la letra, analizar el texto, y eso me ayudó a elegir mi repertorio”

Se va a presentar todos los viernes y sábados de abril en Cátulo tango, ubicado en Anchorena 647, en pleno barrio de Abasto.