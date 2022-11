Governo argentino lança “Preços Justos”

O governo argentino anunciou as principais características do programa Preços Justos, que pretende lançar amanhã e abrangerá 1.500 produtos fabricados por uma centena de empresas por um período de 120 dias, com o objetivo de reduzir a inflação, próxima de 6% ao mês.

O programa abrange todo o país e o Ministério da Economia esclareceu que não se trata de um congelamento de preços, e sim "um acordo voluntário entre o Estado, empresas de consumo massivo, câmaras atacadistas e supermercados".

Com o objetivo de "alcançar a estabilidade de preços dos produtos essenciais consumidos pelas famílias argentinas", o programa Preços Justos pretende manter constantes os preços de 1.500 produtos nas categorias de alimentos, bebidas, laticínios, higiene pessoal e limpeza, segundo a explicação oficial.

O acordo determina que “os produtos que permanecerão com preços fixos entram no programa com preço até 4% superior à média registrada em outubro de 2022 e permanecerão estáveis pelos próximos 120 dias”.