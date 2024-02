Governo argentino diz que tema não está na “agenda”

Durante a campanha presidencial, Milei afirmou que é 'contra o aborto, porque ele vai contra o direito à vida'. No entanto, Manuel Ardoni, o porta-voz de Milei, disse agora que o governo tem temas mais urgentes e que essa discussão não faz parte das prioridades do presidente.

Na noite de quarta-feira (8) uma deputada do partido A Liberdade Avança (LLA), o mesmo do presidente Javier Milei, apresentou no Congresso da Argentina um projeto de lei para revogar o aborto legal no país, mas horas depois o porta-voz do governo afirmou que não se trata de iniciativa do Executivo.

O aborto é legal na Argentina desde 2020. Rocío Bonacci, autora do projeto de lei para voltar com a criminalização, afirmou que defende a vida, "nem mais nem menos".

O porta-voz presidencial, Manuel Ardoni, afirmou em uma entrevista coletiva que uma iniciativa pessoal da deputada e que a iniciativa "não faz parte da agenda do presidente e não está sendo promovida pelo Poder Executivo".

Durante a campanha presidencial, Milei afirmou que é "contra o aborto, porque ele vai contra o direito à vida".

No entanto, Manuel Ardoni, o porta-voz de Milei, disse agora que o governo tem temas mais urgentes e que essa discussão não faz parte das prioridades do presidente.

Na terça-feira, Milei teve uma derrota na Câmara de Deputados: volta à estaca zero a tramitação da lei "ómnibus", um megapacote de mudanças estruturais no país.