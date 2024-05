Governo argentino aumenta salário mínimo

O governo argentino aumentou o salário mínimo de 200 para 230 dólares por mês.

O Executivo estabeleceu esse aumento por decreto, unilateralmente, na ausência de acordo em negociações com empresas e sindicatos.

Nos últimos dias, as principais confederações sindicais têm pressionado por um aumento de 80% no salário mínimo.

Mas as câmaras de negócios propuseram um aumento de 8% para maio e 5% para junho.

A disputa salarial está enquadrada em um contexto de alta inflação, que em março foi de 11%.

De qualquer forma, o governo do presidente Javier Milei garante que o índice está em uma tendência de queda e está confiante de que ficará em um único dígito neste mês ou no próximo.

