Gorrochategui, la primera tenista argentina en enfrentar a Serena Willams

Tras la derrota en dieciseisavos de final del abierto de Estados Unidos, la multicampeona Serena Williams anunció su retiro del tenis. La ex tenista cordobesa Inés Gorrochategui habló con Nacional Rosario en relación al acontecimiento. “El retiro de Serena hace que el mundo del tenis viva una semana especial, cuesta creer que haya jugado tanto tiempo y a tan alto nivel, es muy notable”, dijo la ex deportista profesional y expresó: “Tuvo la mentalidad de los número uno, la diferencia entre los grandes del tenis y el resto es su capacidad mental para jugar los puntos clave y manejar la presión".

Gorrochategui fue la primera argentina en enfrentar a Williams en el año 1999 en Sídney. De aquellos tiempos recordó en Relatores de Rosario (19 a 20 hs.): “Yo venía de juagar la qualy, tenía problemas en el abdominal y me costaba sacar, ella le pegaba muy fuerte y yo sacaba tan despacio que no sabía devolverme, pero cuando calibró no podía moverla de la línea. No pensé que iba a llegar tan lejos se las veía tanto a Serena como a Venus con proyección pero era inimaginable que superaran a Steffi Graf, Serena cambió al tenis por su potencia intratable”.

Sobre el presente de la tenista rosarina Nadia Podoroska, Gorrochategui contó: “Hace tiempo que está en el circuito, la conozco de chiquita, las lesiones le han jugado una mala pasada, necesita competir para mantener y lograr su mejor forma, cosa que no pudo lograr en el último tiempo”. Y sobre los procesos actuales del tenis explicó: “Las mentes no están preparadas para el ascenso brutal de hoy en día, la fama y el dinero rápido sumada la exposición en redes, los jugadores se queman mucho más rápido y no se pueden sostener en el tiempo”.