Google desactivará sus herramientas de IA para escolares en EEUU

En medio del debate sobre cómo debería utilizarse la inteligencia artificial en las aulas, Google anunció que las funciones de esta tecnología de Gemini, Gemini Notebook y Gemini en Classroom, estarán "completamente desactivadas" para las cuentas de usuarios de primaria y secundaria hasta que los administradores escolares las activen explícitamente.

El gigante de la búsqueda en línea fue acusado de promover funciones de IA entre los estudiantes, especialmente en Estados Unidos: sus aplicaciones, como Gmail, Docs y Classroom, se utilizan en las aulas de todo Estados Unidos y sus computadoras de bajo costo Chromebooks son las que más se distribuyen entre los estudiantes.

Los cambios, anunciados este martes, también implican que las escuelas no podrán ofrecer a los estudiantes Google Search sin sus funciones de IA.

En un comunicado en X, Google afirmó que los cambios anunciados el martes dan “más opciones a las escuelas, no menos”. “Sabemos que hay preocupación por el uso de la IA por parte de los estudiantes para saltarse el trabajo escolar, y las escuelas nos han dicho que quieren tener control”, dijo la empresa, tras escuchar las recomendaciones de escuelas, docentes e investigadores.

Asimismo, anunció que los nuevos controles se implementarán en todo el mundo, comenzando en Estados Unidos, aunque no precisaron una fecha.

Las críticas a la IA en las aulas

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, había acusado a Google en X de “intentar usar su poder monopólico para imponer la IA” en las escuelas públicas. Tanto Nueva York como Los Ángeles anunciaron planes para restringir el acceso a las herramientas de IA en los dispositivos escolares.

Más de 150 millones de estudiantes en todo el mundo usan la plataforma educativa Google Classroom, según una carta que congresistas estadounidenses enviaron a la empresa el mes pasado.