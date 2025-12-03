Google Cloud lanza Capacita+: la formación en IA para todo público que explicó Melina López en Un Pasaje Hasta Ahí

En Un Pasaje Hasta Ahí, Agustín Cammisa conversó con Melina López, Marketing Manager de Producto de Google Cloud, sobre Capacita+ – Aprende IA con Google Cloud, la nueva formación gratuita que se dictará este sábado 6 de diciembre a las 10 AM para toda Latinoamérica.

López explicó que se trata de un entrenamiento online, de poco más de una hora, pensado para cualquier persona, incluso sin formación técnica, que quiera introducirse en la inteligencia artificial generativa y entender cómo usarla en estudios, trabajo o proyectos personales.

“Queremos capacitar a las fuerzas de trabajo del futuro en habilidades de inteligencia artificial. Cualquier persona puede participar.”

Entre los ejes del encuentro, se buscará ordenar y contextualizar conceptos que la mayoría usa sin profundidad: cómo funcionan los modelos, qué hay detrás de un chatbot, cómo se integran estas tecnologías al trabajo cotidiano y por qué son competencias esenciales para los próximos años.

López destacó que Google apuntó fuerte al mundo estudiantil:

“Gemini para estudiantes fue un paso enorme. Capacita+ sirve para que cualquiera pueda entender cómo usar estas herramientas de forma más profesional.”

También contó cómo usa la IA en su trabajo diario: desde Deep Research, que le permite investigar temas complejos, hasta Canvas, una herramienta de Gemini para co-crear documentos, briefs e ideas junto con agencias y equipos de trabajo.

“La IA no reemplaza decisiones: potencia el trabajo en equipo y ahorra tiempo para enfocarnos en lo que importa.”

El Foro Económico Mundial proyecta que el 50% de las habilidades laborales cambiarán drásticamente hacia 2030, por eso el programa apunta a brindar conocimientos que tengan verdadera vida útil en el mercado laboral.

Melina además explicó el rol de NotebookLM, otra herramienta basada en IA:

“A diferencia de Gemini, que busca respuestas en todo su entrenamiento, NotebookLM analiza solo tus textos, audios o videos. Te arma resúmenes, guiones, podcasts… ideal para estudiantes.”

Para cerrar, dejó la invitación abierta:

“Es gratis, es online y es para todo el mundo. Inviten a quien quieran.”

📌 Inscripción: goo.gle/capacitalatam

📅 Sábado 6 de diciembre – 10 AM (ARG)

🎧 Modalidad: Online y gratuito

📚 Tema central: IA generativa y productividad con herramientas de Google Cloud