Gonzalo Zamora: “Estoy muy contento de defender un formato de folklore bastante tradicional”

Visita en piso de Gonzalo Zamora. El músico tucumano vino acompañado por Juanba Sánchez, músico de Bahía Blanca. Dueño de una voz fuerte y particular Gonzalo Zamora es pura melodía.

El músico comenzó haciendo música como un hobby de verano a los 14 años y cuenta que “comenzó a cuidar mucho su voz desde pequeño, me divertía y me gustaba hacerlo, ahí ya sabía que quería dedicarme al canto, aunque no sabía bien cómo, fue raro todo hasta que me animé”.