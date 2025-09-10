Gonzalo Roca: "Octubre puede ser una bisagra para el país, una posibilidad histórica"

Gonzalo Roca, abogado y empresario vinculado al rubro de estaciones de servicio, fue confirmado como el primer candidato de La Libertad Avanza en Córdoba para las elecciones legislativas
de octubre.
A pcos días de iniciada ya la campaña, conversó con Nicolas Yacoy, contó parte de su historia y aseguró que "Córdoba es una sociedad muy trabajadora con mucho potencial para ayudar a sacar al país adelante
Roca evaluó que el gobierno peronista está hace 25 años y la oposición nunca logró llevar una alternativa interesante, por lo que con muy poco apoyo social el peronismo se mantiene en el poder.
"Octubre puede ser una bisagra para el país, una posibilidad histórica para encarar las reformas de segunda generación como dice el Presidente y terminar con los grandes problemas que tiene la Argentina".
"Para mi es un gran honor que asumo con la mayor lealtad al proyecyto que nos permita cambiar el país para siempre y lograr el país en el que todos queremos vivir".
