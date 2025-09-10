Gonzalo Roca: "Octubre puede ser una bisagra para el país, una posibilidad histórica"

Gonzalo Roca, abogado y empresario vinculado al rubro de estaciones de servicio, fue confirmado como el primer candidato de La Libertad Avanza en Córdoba para las elecciones legislativas

de octubre.

A pcos días de iniciada ya la campaña, conversó con Nicolas Yacoy, contó parte de su historia y aseguró que "Córdoba es una sociedad muy trabajadora con mucho potencial para ayudar a sacar al país adelante

Roca evaluó que el gobierno peronista está hace 25 años y la oposición nunca logró llevar una alternativa interesante, por lo que con muy poco apoyo social el peronismo se mantiene en el poder.