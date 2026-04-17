Gonzalo Pérez Corral: “Ha sido un año de muchos cambios, el de mayor crecimiento del sector aerocomercial”

En diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional, el country manager de JetSmart Argentina, Gonzalo Pérez Corral, destacó la desregulación en el sector impulsada por el Gobierno.

“Se han empezado a dar cambios muy importantes, la desregulación permitió ingresar aeronaves, tripulaciones, nuevas rampas”, resaltó Përez Corral, para quien “fue un año de muchos cambios que se tradujo en el de mayor crecimiento del sector en el país”.

Para el ejecutivo, “va a ser una buena temporada, tanto de vuelos de cabotaje como internacional”.

“Lamentablemente el mercado en Argentina está partido entre Aeroparque y Ezeiza, y no coinciden los horarios”, agregó, y añadió que “todavía quedan algunos vestigios de los privilegios de Aerolíneas Argentina, que se mantienen por ley”.