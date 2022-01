Gonzalo Heredia: "Escribir es un trabajo de resistencia"

Gonzalo Heredia, actor y escritor, presentó El punto de no retorno, su segunda novela publicada por la editorial Alto Pogo. “El punto de no retorno es eso: el punto en el que uno no puede volver a ser el mismo que era en su propia vida”, contó Heredia al referirse a esta novela que cuenta la historia de un joven aspirante a escritor. “En principio yo quería contar la historia de las personas que se escriben a sí mismas. Cómo se construye una ficción, si se puede contar la realidad misma tal cual es, si eso existe, si se puede, si tiene sentido... Me gusta ese andarivel, me gusta transitar el paso entre la ficción y la realidad”, dijo Heredia en Radio Nacional Gualeguaychú.

“Cada vez que me siento a escribir hay una simulación o un ensayo de quitarme una máscara. Y no porque la tenga puesta a propósito sino que muchas veces no la conozco, no la sé, y me gusta diseccionar la máscara a través de la escritura”, dijo Heredia y agregó: “Todos tenemos historias para contar. El tema es hacerlo. Sentarse y escribir. A veces es un tedio escribir. La disciplina de escribir, esa insistencia, golpear en el mismo lugar todos los días durante equis cantidad de tiempo. Escribir es un trabajo de resistencia y no todo el mundo tiene ganas de resistir a través de un papel y una lapicera. Ahí aparece la pasión”.

En esta nota, Heredia, quien por estos días protagoniza la novela de Polka, 1-5-18, habló de su trabajo en cine y televisión, invitó a ver la obra Desnudos y se refirió a Notas al pie (Radio con Vos), el programa de radio cultural que conduce junto a Ana Correa.

