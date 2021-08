González explicó su propuesta de campaña de Juntos por Entre Ríos

LISTA C

LISTA C ENTRE RÍOS

Carlos González precandidato a diputado nacional por Juntos por Entre Ríos, integra el espacio A dónde vamos, para hacer honor al viejo dicho popular, “que cuando uno no sabe a dónde va no importa el camino que elija”, expresó el candidato de la lista 502 C. En este sentido explicó parte de su propuesta de campaña y se mostró preocupado porque hay datos del INDEC que “marcan que Entre Ríos es la tercera provincia más pobre del país y amerita dar nuestra opinión sobre temas en los que venimos trabajando hace mucho tiempo”, enfatizó.