Góngora publicó Atlas de palabras únicas, un libro "para recuperar el vocabulario perdido"

Silvana Stabielli o como se la conoce en redes Góngora, es profesora de francés, licenciada en letras y asesora lingüística de Canal 13 y TN, visitó el estudio de radio de Nacional AM 870 y habló de las complejidades y la riqueza del lenguaje. La entrevistada contó en Korol en el Aire cómo pensó el contenido de su libro "Atlas de palabras únicas".

"Puse 23 relatos de ficción con el desafío de que todos tienen una nube de palabras, y las que no sentí ue estaban tan bien explicadas van a un glosario. Luego agregué desafíos para saber si es correcto usar una palabra para tal o cual cosa", explicó Stabielli.

"De una mujer puede decirse que su belleza es radiante, por ejemplo, pero también podes decir que es fulgurante, porque escala un paso más a ese primer sentido", agregó.