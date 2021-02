Gómez: “Tenemos una actitud de la Federación Médica que no se alcanza a comprender”

Adrián Gómez, director obrero del Instituto Social de la Provincia de Entre Ríos por el agrupamiento municipal, en comunicación con nuestra emisora se refirió la situación actual de la negociación entre la Federación Médica de Entre Ríos y la obra social.

“A mí me llama poderosamente la atención, que no haya un pronunciamiento ni de la justicia en la cautelar, y que no haya una palabra del gobierno” expresó Gómez y consideró que el 25% de la población de la provincia está vinculada a la obra social.

“Tenemos alrededor de 500 profesionales que siguen atendiendo a esos mismos valores que le propusimos a la FEMER” indicó Gómez, y declaró: “saliendo de la pandemia, saliendo de una crisis económica, tenemos una actitud de la Federación Médica que no se alcanza a comprender”.