Gobierno recibe a la UTA y a empresarios, aclara que hay "paritarias libres"

El Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Transporte para que reciba a ambas partes. Antes, desde el sector gremial había solicitado una audiencia a Caputo para evitar la "paralización" del transporte.

El Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Transporte para que reciba a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, y a los empresarios del sector para "escuchar sus necesidades" pero garantizando las "paritarias libres", luego de que el gremio pidiera una audiencia al ministro Luis Caputo para reclamarle soluciones a diversas demandas, entre ellas la salarial.

Economía informó que "la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibió instrucciones" de Caputo "para recibir a los dirigentes gremiales" de los choferes de colectivos y "las cámaras empresarias para escuchar sus necesidades, garantizando la plena independencia de las negociaciones desarrolladas entre la UTA y los empresarios".

El titular de la UTA, Roberto Fernández, le envió una nota a Caputo en su condición de secretario general de la "organización gremial del transporte de pasajeros que representa a más de cien mil trabajadores en todo el país, de los cuales cuarenta mil están al frente de la conducción de 18.000 micros que operan las 24 horas del día en todo el AMBA".

"El transporte público está en emergencia, sin capacidad para funcionar según lo establecen las normas que lo regulan; las empresas manifiestan no tener sus costos actualizados, especialmente precio del gasoil y repuestos esenciales para que las unidades estén en condiciones de operar, condición corroborada por las actuales autoridades de Transporte", dijo Fernández.

Por su lado, según la comunicación del Ministerio de Economía, "no presenta ni presentará a ninguna autoridad en la mesa de diálogo, ya que no corresponde la intervención de otro organismo nacional en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo".

"Desde que asumieron las autoridades de Transporte se llevaron adelante reuniones tanto con la UTA como con los empresarios, compartiendo la necesidad de restructurar y actualizar los costos del sistema. De esta manera, "para que la Secretaría de Transporte pueda seguir avanzando en esa línea, resulta de vital importancia esperar a que las partes alcancen un acuerdo en las mesas de negociaciones que se están desarrollando en estos momentos", destacó.