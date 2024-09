Silvia Maruccio, Diana Costanzo y Cecilia Diwan entrevistaron hoy a Gloria Cisneros, maestra rural que da clases a un grupo de 15 alumnos en el Impenetrable. Es la única docente en la escuela 793 "Don Carlos Arnaldo Jaime", escuela que está ubicada en el Paraje La sara en el impenetrable Chaqueño, y fue elegida como candidata al Global Teacher Prize, un premio internacional que otorga la Fundación Varkey

“El reconocimiento a la labor docente es lo más valioso y no se compara con ningún dinero –el premio en cuestión otorga 1 millón de dólares- aunque no me lo esperaba, la vida transcurre día a día entre la escuela y mi casa. Estoy emocionada al igual que mi familia, mis hijos están muy emocionados, contentos y orgullosos, al igual que mi marido que siempre fue un gran compañero que me entendió y me apoyó” concluye Gloria.