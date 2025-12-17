Global Teacher Prize 2026: dos docentes argentinos fueron seleccionados entre los 50 mejores del mundo

Los argentinos Gloria Argentina Cisneros y Miguel Alejandro Rodríguez fueron seleccionados entre los 50 mejores docentes de todo el mundo para el GEMS Education Global Teacher Prize 2026. El galardón es parte de una iniciativa de Varkey Foundation que busca reconocer el impacto transformador de la docencia a nivel mundial. Cisneros, es maestra del Impenatrable Chaqueño, y contó en Radio Nacional cómo surgió la nominación.

"Dedicamos la mayor parte de nuestra vida a la educación y a la administración de la institución. Soy personal único en la zona, tengo todos los grados a cargo. Tengo la tarea pedágogica, administrativa, y comunitaria. También me hago cargo de la limpieza del predio y de la institución", contó.

En la escuela tiene 15 alumnos "de primario y otros alumnos oyentes que se preparan para primer grado". "La mayoría de los niños viven a largas distancias, entonces muchas veces quedan albergados en la escuela para poder tener la asistencia diaria. Estamos juntos de lunes a viernes y las 24 horas del día", agregó Cisneros.