Glinski: "La Ley representa el desorden de la vida de los argentinos"

El diputado de Unión por la Patria José Glinski fue categórico al advertir que votará en contra la Ley ómnibus en lo general como también en lo particular. “La Ley representa el desorden de la vida de los argentinos. Hay un capítulo dedicado a la represión del conflicto social porque sabe cuáles son las consecuencias de las medidas que se toman y al mismo tiempo tiene los mecanismos para que el Poder E jecutivo de alguna manera enfrente la tensión social con el uso de las fuerzas de seguridad”.

Sobre la represión que se vivió ayer en Legislatura indicó “vimos un nuevo capítulo de la espectacularización de la ministra de seguridad con consecuencias graves no hacia falta que las fuerzas de seguridad hicieran uso de la violencia, había gente manifestándose de manera pacífica no había motivos porque la sesión se desarrollaba con normalidad, no había agresiones, por eso me parece parte de lo que el gobierno quiere mostrar”.

Sobre las irregularidades en las presentaciones del oficialismo, Glinski sostuvo: “Todavía no sabemos que vamos a votar porque el dictamen de mayoría no existe, se han quitado algunos artículos y no sabemos que expresa cada uno, en el contexto de reorganización del estado hay un capítulo dedicado a la privatización de las empresas públicas, sino también el desfinanciamiento de vastas estructuras y entes descentralizados, todo puede ser discutible pero no se trata de eso sino que nos enfrentamos al desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología en Argentina”.

Finalmente expuso: “hay gente que ha perdido su trabajo, gente que no sabe si va a poder pagar la tarjeta, la educación privada de sus hijos. Vemos que esto se multiplica en la clase media que esta viviendo una experiencia con este gobierno que quizás no lo ha vivido nunca y ni hablar de los sectores que menos tienen que están viviendo en carne propia de las políticas de Milei que se cristaliza con esta ley que estamos tratando en el Congreso”.

Programa: Conexión Nacional // Conducen: Daniel Juárez y Natalia Castro // Móvil; Lydia Cocha // Operación técnica: Horacio Solís