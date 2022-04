Gladys Cabezas: "Yo nunca estoy de acuerdo con estas cosas"

Gladys Cabezas dialogó con Radio Nacional Esquel. Es hermana del reportero gráfico y fotógrafo argentino José Luis Cabezas, que fue asesinado de dos disparos y su cuerpo calcinado dentro del auto que utilizaban para cubrir la temporada en Pinamar. El hecho ocurrió el 25 de enero de 1997, luego de ser secuestrado por un grupo mixto de policías y civiles bajo las órdenes del jefe de seguridad de Yabrán, quien estaba molesto porque el reportero gráfico tomó las primeras fotos públicas del empresario acusado de tener una profunda vinculación con la corrupción política. Gladys Cabezas en principio fue consultada sobre el homenaje a su hermano; donde a través de un proyecto de ley que pretende cambiar, a la altura de la Editorial Perfil, el nombre de la calle California por José Luis Cabezas. "La familia no esta de acuerdo. Figura que queda muy encasillado con la revista noticias. Nosotros no queremos que el nombre José Luis Cabezas esté en la Calle California porque está la Revista Noticias", sentenció. También se refirió a la serie documental en Netflix, donde a través de la productora Haddock Films, se estrenará el próximo 19 de Mayo "El fotógrafo y el cartero...", serie que propone un relato sobre las circunstancias que rodearon el crimen del fotógrafo que conmocionó a la opinión pública, luego de un trabajo de investigación y reconstrucción del crimen de Cabezas, con especial foco en el entramado mafioso que ataba a homicidas con el poder político y económico del país. Gladys Cabezas manifestó "Yo nunca estoy de acuerdo con estas cosas, queríamos verla 48 horas antes del estreno pero se negaron, la familia no tiene nada que ver con esto. Nosotros dijimos que no, y nos quedamos con el derecho de decir despues si nos gusta o no".

DESCARGAR