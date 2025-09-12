Gisela Méndez Ribeiro: la voz fronteriza que celebra el chamamé y rescata a sus mujeres

En Nacional Folklórica, Gisela Méndez Ribeiro visitó a Carla Ruiz y repasó su camino artístico desde su infancia en Paso de los Libres y su identidad fronteriza con Brasil hasta su presente como una de las voces destacadas del chamamé.

Acompañada por el músico Bruno Ortiz, con quien trabaja en nuevos proyectos y presentaciones en vivo, la cantora habló de “El chamamé y sus mujeres”, un proyecto que rescata la memoria de intérpretes históricas como Ramona Galarza y Jovita Díaz, en formato documental y recitales en vivo.

Además, adelantó próximas presentaciones en la Casa Nacional del Bicentenario —conversatorio y concierto— y en la Feria de Mataderos, donde estará acompañada por Ortiz.

“Dar la vida por esta música es un privilegio y una misión”, resumió.