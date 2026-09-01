Giro geopolítico por Malvinas: Trump evalúa revisar la histórica postura de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el tablero geopolítico al declarar que no descarta revisar la histórica neutralidad de su país respecto de la soberanía de las Islas Malvinas. La respuesta británica llegó de inmediato a través del portavoz del primer ministro Andy Burnham, quien ratificó de forma tajante que "la soberanía reside en el Reino Unido".

Las expresiones de Trump coinciden con reportes del diario The Telegraph , los cuales sugieren que Washington utilizaría la discusión sobre el archipiélago como un mecanismo de presión para que el gobierno laborista británico incremente su gasto en defensa dentro de la OTAN.

Por este tema, el analista de política internacional, Luis Rosales, en diálogo con Segundo Round, dijo que "representaría un cambio rotundo de la agenda Malvinas. Gran Bretaña perdería un aliado clave. Pondría las cosas desde otra perspectiva. Los argentinos deberíamos sacarle mucho provecho a esta decisión de Trump".

Rosales, además, reconoció que "habrá que ver qué dice el presidente Milei en la cadena nacional del día jueves, pero ya hay mucha expectativa generada".

Ante este escenario, el presidente de la nación, Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada para analizar la situación internacional y evaluar el plan económico.

Tras una presentación del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sobre los avances diplomáticos en la materia, el Gobierno confirmó que el jefe de Estado brindará una cadena nacional el próximo jueves por la noche .

El mensaje presidencial buscará profundizar en la estrategia oficial de defensa de la soberanía argentina sobre las islas luego de lo que Milei catalogó como un hecho "muy fuerte" en el plano global.