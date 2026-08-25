Giro en el juicio por el yaguareté en Formosa: acuerdo para aplicar la pena máxima al cazador

La Administración de Parques Nacionales acordó un juicio abreviado con la Fiscalía de Formosa, la defensa y la Red Yaguareté para que el cazador acusado de matar un yaguareté reciba una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa millonaria. La representante legal de Parques Nacionales y abogada Natalia Cardozo, confirmó la noticia en Radio Nacional y explicó que hubo acuerdo entre las partes para que Carlos Chagra, cumpla la máxima pena prevista por la Ley de Fauna.

"Es una pena de 3 años de prisión en suspenso, y como se trata de una multa, se establecerá cuál será en este caso en particular. Desde Parques, estamos muy contentos de haber arrivado a este punto, porque significa que el autor del hecho, reconoce haber cometido el delito y los hechos", dijo.

"Celebramos el fallo en este tema, relacionado con la cacería, y que per se es de difícil prueba. Todo el departamento judicial de Clorinda (Formosa) estuvo a la altura", agregó la letrada.