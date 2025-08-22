Girasol: triple récord histórico de molienda 

El girasol evidencia un importante aumento en sus indicadores productivos y en el ritmo exportador, destacó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

En julio la industria aceitera molió 487.541 toneladas de girasol, superando ampliamente el último récord registrado en julio de 2023, que había sido de 402.141 toneladas, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Además, por tercer mes consecutivo la molienda mensual de girasol volvió a marcar el mayor volumen de los últimos diez años.

A ello se suma que el acumulado enero-julio 2025 alcanzó 2.720.417 toneladas, superando también el récord anterior de 2.462.004 toneladas registrado en 2023.

Los destinos principales de la molienda fueron 45% aceites, 44% pellets y 1% otros productos.

De esta manera, con el dato de julio se alcanzan tres récords en simultáneo, reafirmando la relevancia del girasol en la producción agroindustrial del país, resaltó la cartera agropecuaria.

A estos datos se suma el crecimiento de las exportaciones del complejo girasolero durante el primer semestre de 2025, 27% en volumen y 43% de aumento en el valor exportado, al alcanzar las 1,41 millones de toneladas por 905 millones de dólares.

Argentina es el 4º exportador mundial de aceite de girasol, recordó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.