La radio è un mezzo potente per celebrare l’umanità in tutta la sua diversità. Costituisce una piattaforma per il discorso democratico. A livello mondiale, la radio continua ad essere il mezzo di comunicazione più consumato. Questa capacità unica di raggiungere l’audience più ampia, significa che la radio può plasmare l’esperienza della diversità di una società, proporsi come uno scenario affinché tutte le voci si manifestino, siano rappresentate ed ascoltate. Le emittenti radiofoniche devono servire a comunità diverse, offrendo un’ampia varietà di programmi, punti di vista e contenuti , rispecchiando la diversità delle audience nelle loro organizzazioni ed operazioni.

L’Unesco ha dichiarato ogni 13 febbraio Giornata Mondiale della Radio. Una giornata di celebrazione per il mezzo di comunicazione per eccellenza . La radio, nonostante i progressi tecnologici e le previsioni sulla sua scomparsa, arriva nei posti più lontani del mondo.

L’argomento di questo anno, “Nuovo Mondo, Nuova Radio”, ricorda come questo mezzo di comunicazione che segue le diverse vicende della nostra società e che adatta i suoi servizi man mano il mondo cambia, faccia parte dell’umanità .

In Argentina, nel 2020 abbiamo celebrato i cento anni di presenza radiofonica nel paese. E questo anno, Rae Argentina al Mondo celebra il 63esimo anniversario quale emittente internazionale con team in otto lingue (spagnolo, italiano, portoghese, francese, tedesco, cinese e giapponese). Continuiamo a dare battaglia e permanenza.

